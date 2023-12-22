Antalya Belediyespor Basketbol Avrupa Kupası'na veda etti

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Fransa'nın Tango Bourges Basket takımına deplasmanda 90-69 yenildi.
Palais des Sports du Prado'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24 -15 geride geçen Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, devreye de 54-37'lik skorla mağlup durumda girdi.
Maçın üçüncü periyodunda da üstün oyununu sürdüren ev sahibi takım, son çeyreğe 74-49'luk skorla önde başladı. Karşılaşmayı 90-69 Fransa temsilcisi kazandı.
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında da Tango Bourges Basket'e 108-51 yenilmişti.
Bu sonuçla Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, kupaya veda etti.
Palais des Sports du Prado'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24 -15 geride geçen Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, devreye de 54-37'lik skorla mağlup durumda girdi.
Maçın üçüncü periyodunda da üstün oyununu sürdüren ev sahibi takım, son çeyreğe 74-49'luk skorla önde başladı. Karşılaşmayı 90-69 Fransa temsilcisi kazandı.
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında da Tango Bourges Basket'e 108-51 yenilmişti.
Bu sonuçla Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, kupaya veda etti.
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