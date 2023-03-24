Antalya Basketbol, Ormanspor deplasmanından galip çıktı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Antalya Toroslar Basketbol, normal süresi 76-76 biten karşılaşmada OGM Ormanspor'u deplasmanda 93-87 yendi.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Murat Ciner, Aydın Karaçam, Halil Erkoç
OGM Ormanspor: Damla Gezgin 15, Jones 19, Kübra Erat 14, Gray 12, Thomas 24, Sera Özelçi, Fatmanur Karakaş, Banu Şimşek 3
Antalya Toroslar Basketbol: Wells 22, İlknur Damla 11, Yağmur Yıldız 3, Fitzgerald 22, Hilssman 28, Helin Boybeyi 7
1. Periyot: 15-17
Devre: 31-32
3. Periyot: 57-47
Normal süre: 76-76
Beş faulle oyundan çıkan: 42.44 Gray (OGM Ormanspor)
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Murat Ciner, Aydın Karaçam, Halil Erkoç
OGM Ormanspor: Damla Gezgin 15, Jones 19, Kübra Erat 14, Gray 12, Thomas 24, Sera Özelçi, Fatmanur Karakaş, Banu Şimşek 3
Antalya Toroslar Basketbol: Wells 22, İlknur Damla 11, Yağmur Yıldız 3, Fitzgerald 22, Hilssman 28, Helin Boybeyi 7
1. Periyot: 15-17
Devre: 31-32
3. Periyot: 57-47
Normal süre: 76-76
Beş faulle oyundan çıkan: 42.44 Gray (OGM Ormanspor)
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