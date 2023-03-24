Antalya Basketbol, Ormanspor deplasmanından galip çıktı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında deplasmanda OGM Ormanspor'a konuk olan Antalya Toroslar Basketbol, rakibini 93-87 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalya Basketbol, Ormanspor deplasmanından galip çıktı
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24 Mart 2023 21:10
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Antalya Toroslar Basketbol, normal süresi 76-76 biten karşılaşmada OGM Ormanspor'u deplasmanda 93-87 yendi.
 Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Murat Ciner, Aydın Karaçam, Halil Erkoç

OGM Ormanspor: Damla Gezgin 15, Jones 19, Kübra Erat 14, Gray 12, Thomas 24, Sera Özelçi, Fatmanur Karakaş, Banu Şimşek 3

Antalya Toroslar Basketbol: Wells 22, İlknur Damla 11, Yağmur Yıldız 3, Fitzgerald 22, Hilssman 28, Helin Boybeyi 7

1. Periyot: 15-17

Devre: 31-32

3. Periyot: 57-47

Normal süre: 76-76

Beş faulle oyundan çıkan: 42.44 Gray (OGM Ormanspor)

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