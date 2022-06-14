Ankaragücü yöneticilerinden birliktelik maçı!

MKE Ankaragücü Kulübü, eski futbolcularıyla birliktelik maçı organizasyonu düzenledi.



Sarı-lacivertlilerin Tandoğan Tesisleri'nde oynanan maçta MKE Ankaragücü Kulübünün yöneticileriyle eski futbolcular bir araya geldi. İki taraf ayrı takımlarla sahaya çıktı ve gösteri maçı yaptı.



Karşılaşmanın hakemliğini ise MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca yaptı.



Faruk Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, efsane isimlerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Ankaragücü için önemli olan bu eski tesislerimizde, nostaljik bir atmosfer oluşturduk. Uzun zamandır bir arada olamayan eski futbolcularımızı da buluşturmuş olduk. Buna vesile olduğumuz için de mutluyuz. Buna benzer organizasyonlarda bu yönetim ilkleri gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.



Maçın hakemliğini üstlenen Koca, bununla ilgili, "Tarafsızlık konusunda ödün vermiyorum. Hedefimiz bu güzel görüntüleri Ankaragücü camiasına izletmek. 5 dakika hakemlik yaptım, sembolik olarak. Camiamızın dinamizmi açısından iyi bir organizasyon oldu." diyerek görüşlerini aktardı.



MKE Ankaragücü Kulübü Genel Saymanı ve Başkan Yardımcısı Hakan Bilgin de çok güzel bir ana tanıklık ettiklerini belirterek, "Ankaragücü olarak 1 yıldır sosyal projelere imza atan bir yönetim profili çiziyoruz. Efsanelerimizle bir araya geldik. Çocuk yaşta onları izliyorduk, şimdi ise onlara maç yapıyoruz. Güzel hisler." diye konuştu.



Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Kamil Karip, "Armamız için 1 yıldır büyük emek harcıyoruz. Bizim Ankaragücü sevdamızı oluşturan büyüklerimize karşı oynamak bizim için büyük bir onur." dedi.



MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sorumlusu Hüseyin Aytekin ise onur verici bir gün yaşadıklarını anlatarak, "Bu sezon eski futbolcularımızı tribünlerimizde de misafir ettik. Şampiyonluk maçlarımızı onlarla oynadık. Onlarla bugün sahaya çıkmak ayrı bir mutluluk. Ankaragücü olarak değerlerimize her zaman sahip çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.



MKE Ankaragücü formasını 1980-1982 yıllarında terleten İhsan Kavak ise "Hislerim çok yoğun. Gözyaşlarımı tutamadım. Biz bu tesiste sekizer kişi kalıyorduk, kupalar aldığımız sene. Başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bizi ciddiye aldıkları için, birçok kulüp eski futbolcularının yüzüne bile bakmıyor. Bizi onurlandırdılar." diye konuştu.





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