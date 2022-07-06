Ankaragücü'nde görev dağılımı yapıldı!

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübünde yeni yönetim kurulunun görev dağılımı gerçekleştirildi.



Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Faruk Koca başkanlığında Beştepe Tesisleri'nde yapılan toplantıda alınan karar gereği sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulunun görev dağılımı belirlendi.



MKE Ankaragücü'nde yeni yönetim kurulun görev dağılımı şöyle oluştu:



Başkan: Faruk Koca



Başkan Vekili: Zeynep Karamancı



Başkan Vekili: İsmail Mert Fırat



Başkan Vekili: Gökalp Büyükbektaş



Başkan Yardımcısı: Cantürk Alagöz



Başkan Yardımcısı: Yusuf Buğra Tanık



Başkan Yardımcısı: Ertan Aydın



Genel Sayman: Mehmet Şahin



Taraftar Sorumlusu: Gülsen Yılmaz-Molla Ali Çetin



Amatör Branşlar Sorumlusu: Durali Akpınar



Futbol Altyapı Sorumlusu: Cengiz Kaya



Spor Okulları Sorumlusu: Harun Oğraş



Hukuk İşleri Sorumlusu: Murat Bayramoğlu



Basın Sözcüsü: Hüseyin Aytekin



Ar-Ge ve İş Geliştirme Sorumlusu: Levent Onuk



Tesisler Sorumlusu: Birol Tekin



Stadyum Sorumlusu: Mert Kızılırmak



Üniversite, Şube, Dernek ve Delege İlişkileri Sorumlusu: Cengiz Gökay



Yönetim kurulu üyeleri: Berna Erbilgin Gündoğdu, Erkan Aytekin



Genel Sekreter: Cahit Şahin





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