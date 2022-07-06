Ankaragücü'nde görev dağılımı yapıldı!

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübünde yeni yönetim kurulunun görev dağılımı gerçekleştirildi.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Faruk Koca başkanlığında Beştepe Tesisleri'nde yapılan toplantıda alınan karar gereği sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulunun görev dağılımı belirlendi.
MKE Ankaragücü'nde yeni yönetim kurulun görev dağılımı şöyle oluştu:
Başkan: Faruk Koca
Başkan Vekili: Zeynep Karamancı
Başkan Vekili: İsmail Mert Fırat
Başkan Vekili: Gökalp Büyükbektaş
Başkan Yardımcısı: Cantürk Alagöz
Başkan Yardımcısı: Yusuf Buğra Tanık
Başkan Yardımcısı: Ertan Aydın
Genel Sayman: Mehmet Şahin
Taraftar Sorumlusu: Gülsen Yılmaz-Molla Ali Çetin
Amatör Branşlar Sorumlusu: Durali Akpınar
Futbol Altyapı Sorumlusu: Cengiz Kaya
Spor Okulları Sorumlusu: Harun Oğraş
Hukuk İşleri Sorumlusu: Murat Bayramoğlu
Basın Sözcüsü: Hüseyin Aytekin
Ar-Ge ve İş Geliştirme Sorumlusu: Levent Onuk
Tesisler Sorumlusu: Birol Tekin
Stadyum Sorumlusu: Mert Kızılırmak
Üniversite, Şube, Dernek ve Delege İlişkileri Sorumlusu: Cengiz Gökay
Yönetim kurulu üyeleri: Berna Erbilgin Gündoğdu, Erkan Aytekin
Genel Sekreter: Cahit Şahin
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Faruk Koca başkanlığında Beştepe Tesisleri'nde yapılan toplantıda alınan karar gereği sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulunun görev dağılımı belirlendi.
MKE Ankaragücü'nde yeni yönetim kurulun görev dağılımı şöyle oluştu:
Başkan: Faruk Koca
Başkan Vekili: Zeynep Karamancı
Başkan Vekili: İsmail Mert Fırat
Başkan Vekili: Gökalp Büyükbektaş
Başkan Yardımcısı: Cantürk Alagöz
Başkan Yardımcısı: Yusuf Buğra Tanık
Başkan Yardımcısı: Ertan Aydın
Genel Sayman: Mehmet Şahin
Taraftar Sorumlusu: Gülsen Yılmaz-Molla Ali Çetin
Amatör Branşlar Sorumlusu: Durali Akpınar
Futbol Altyapı Sorumlusu: Cengiz Kaya
Spor Okulları Sorumlusu: Harun Oğraş
Hukuk İşleri Sorumlusu: Murat Bayramoğlu
Basın Sözcüsü: Hüseyin Aytekin
Ar-Ge ve İş Geliştirme Sorumlusu: Levent Onuk
Tesisler Sorumlusu: Birol Tekin
Stadyum Sorumlusu: Mert Kızılırmak
Üniversite, Şube, Dernek ve Delege İlişkileri Sorumlusu: Cengiz Gökay
Yönetim kurulu üyeleri: Berna Erbilgin Gündoğdu, Erkan Aytekin
Genel Sekreter: Cahit Şahin
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