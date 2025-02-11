Ankaragücü, Mustafa Dalcı ile yeniden

MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı'yı teknik direktörlüğe getirdi.



Trendyol 1. Lig'in 14. sırasında yer alan başkent ekibinde Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından takımı çalıştracak isim belli oldu.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre 51 yaşındaki Mustafa Dalcı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.



MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'e yükseldiği 2021-2022 sezonunda takımın başında yer alan Dalcı'nın görevine, Süper Lig 2022-2023 sezonundaki ilk üç maçın ardından son verilmişti.





Ankaragücü, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile sezon sonuna kadar anlaştı.



🔸Mustafa Dalcı'nın bu sezon III. imzası;

✍️29 Kasım | Adana Demirspor

✍️29 Ocak | Sakaryaspor

✍️11 Şubat | Ankaragücü pic.twitter.com/22Ndq1MxOi



— Sporx (@sporx) February 11, 2025