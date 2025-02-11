Ankaragücü, Mustafa Dalcı ile yeniden

MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yeniden anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ankaragücü, Mustafa Dalcı ile yeniden
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2025 16:49

MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı'yı teknik direktörlüğe getirdi. 

Trendyol 1. Lig'in 14. sırasında yer alan başkent ekibinde Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından takımı çalıştracak isim belli oldu. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 51 yaşındaki Mustafa Dalcı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'e yükseldiği 2021-2022 sezonunda takımın başında yer alan Dalcı'nın görevine, Süper Lig 2022-2023 sezonundaki ilk üç maçın ardından son verilmişti.


YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery