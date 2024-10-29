Ankaragücü, kupada tur atladı!

Ankaragücü, Bursa Nilüfer'i 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; ankaragucu.org.tr
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Ankaragücü, kupada tur atladı!
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29 Ekim 2024 15:29
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Ankaragücü, Bursa Nilüfer'i 3-2 mağlup ederek tur atladı.

İbrahim Yazıcı Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 4. dakikasında Ankaragücü, Saponara'nın gölüyle 1-0 öne geçti.

Bursa Nilüfer, 41. dakikada Hasan Gündoğdu ile beraberliği yakaladı ve ilk yarı berabere bitti.

Maçın 2. yarısında 55. dakikada Varga'nın golüyle Ankaragücü 2-1 öne geçti ancak 62. dakikada Bursa Nilüfer, Aykut Çift ile yeniden skoru eşitledi: 2-2.

Başkent temsilcisi, Cephas'ın 68. dakikada attığı turu getiren golle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

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