Ankaragücü, Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, İstanbul deplasmanına iddialı gideceklerini belirterek, Kadıköy'den puan veya puanlarla dönmek istediklerini söyledi.Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak başkent ekibinin başkanı Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin köklü bir kulüp ve büyük bir camia olduğuna dikkati çekerek, "Bu sene lige iyi başlamasalar da temkinli olmakta fayda var. İyi hazırlandık ve iddialıyız." değerlendirmesini yaptı.Sarı-lacivertli kulübün başkanı Mehmet Yiğiner, Fenerbahçe maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Takımın moral ve motivasyonu iyi durumda. Birkaç eksiğimiz var. Kadıköy'den puan veya puanlarla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.