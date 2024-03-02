Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, ligin son sırasındaki İstanbulspor'u konuk etti.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



ANKARAGÜCÜ 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 38. dakikasında İstanbulspor'da Emir Kaan Gültekin savunma arkasına sarktı. Bu esnada MKE Ankaragücü kalecisi Ertaç Özbir kalesinden çıkıp rakibine sert bir müdahalede bulundu. Pozisyonun ardından Ertaç direkt kırmızı kartla oyundan atılırken iki futbolcu da yerde hareketsiz şekilde kalınca korku dolu anlar yaşandı. Emir Kaan, oyuna devam edemedi ve yerini Pedrinho'ya bıraktı. İki futbolcu da sedye ile kenara geldi ve oyun yeniden hareketlendi.



Oyunun yeniden başlamasının ardından İstanbulspor, Florian Loshaj'ın 45+8. dakikasında 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı, sarı-siyahlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Mücadelenin ikinci yarısında Ankaragücü'nden Christian Bassogog, 53. dakikada skoru 1-1'e getirdi.



Başka gol sesinin çıkmadığı karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.



6 MAÇTIR KAZANAMIYOR



Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 6 maça çıkan Ankaragücü, 30 puana ulaştı. Ligde sadece3 galibiyeti bulunan İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.



Gelecek hafta Ankaragücü, Samsunspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki MKE Ankaragücü-İstanbulspor maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.



14. dakikada Bassogog'un ceza sahası sol çaprazından sol ayağının dışıyla uzak köşeye çektiği şutta top az farkla yandan auta gitti.



15. dakikada Mamadou'nun ara pasıyla topla buluşan Emir Kaan Gültekin, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emir Kaan'ın şutunda kaleci Ertaç Özbir sağına uzanarak topu kurtardı.



38. dakikada savunma arkasına atılan topta kalesini terk eden Ertaç Özbir'in, ceza sahası dışında rakibi Emir Kaan Gültekin'e yaptığı harekete hakem faul verdi. Bu pozisyonda hakem Muhammet Ali Metoğlu, Ertaç'a kırmızı kart gösterdi. Pozisyonda sakatlanan ve baygınlık geçiren Ertaç'a ilk müdahale sahada yapıldı. Oyuncu sedyeyle ambulansa taşınarak tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Omzundan sakatlanan Emir Kaan Gültekin de maça devam edemedi ve oyun alanını sedyeyle terk etti.



45+8. dakikada İstanbulspor öne geçti. Loshaj'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top savunma oyuncusu Mert Çetin'e de çarparak ağlara gitti: 0-1.



İstanbulspor karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





53. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Bassogog, düzgün bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara yolladı: 1-1.



79. dakikada Flips'in sol kanattan yaptığı ortada savunmanın ters vuruşunda top az farkla kornere gitti.



Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.



Stat: Eryaman



Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Furkan Ürün, Özcan Sultanoğlu



MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Kitsiou, Mert Çetin (Dk. 46 Atakan Çankaya), Mujakic, Kazımcan Karataş, Tolga Ciğerci, Ali Kaan Güneren, Pedrinho (Dk. 43 Bahadır Han Güngördü), Bassogog (Dk. 69 Rodrigues), Chatzigiovanis (Dk. 46 Flips), Sowe (Dk. 87 Macheda)



İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Deli, Sambissa (Dk. 76 Duhaney), Loshaj, Vorobjovas, Jackson (Dk. 86 Özcan Şahan), Ali Yaşar (Dk. 87 Coly), Emir Kaan Gültekin (Dk. 43 Emrehan Gedikli), Mamadou (Dk. 87 Vefa Temel)



Goller: 45+8 Loshaj (İstanbulspor), Dk. 53 Bassogog (MKE Ankaragücü)



Kırmızı kart: Dk. 38 Ertaç Özbir (MKE Ankaragücü)



Sarı kartlar: Dk. 26 Pedrinho, Dk. 54 Atakan Çankaya, 90+3 Rodrigues (MKE Ankaragücü), Dk. 43 Ali Yaşar, Dk. 52 Okan Erdoğan, Dk. 88 Mehmet Yeşil (İstanbulspor)





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