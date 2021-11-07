Ankara'da zafer Keçiörengücü'nün!

Spor Toto 1. Lig 12. hafta mücadelesinde Keçiörengücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.



Ankara Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Keçiörengücü 51.dakikada Vusal İsganderli ve 84.dakikada Emeka Friday Eze'nin golleriyle 2-0 kazandı.



Bu sonucun ardından Keçiörengücü ligde puanını 10'a yükseltti. Konuk takım Gençlerbirliği'nin ise 14 puanı bulunuyor.



Ligin bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Denizslispor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Tuzlaspor ile kozlarını paylaşacak.



Stat: Aktepe Stadı



Hakemler:

Abdullah Buğra Taşkınsoy (Orta Hakem), Orkun Aktaş (1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kapluhan (2. Yardımcı Hakem), Mehmet Türkmen(Dördüncü Yardımcı Hakem)



Ankara Keçiörengücü: Muharrem Cinan, Mehmet Tayfun Dingil, Hamza Gür, Taşkın Çalış, Abdulkadir Korkut, Fatih Selimhan Solmaz, Talha Yünkuş, Hüseyin Yılmaz, Emeka Frıday Eze, Berkan Burak Turan



Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Aksel Aktaş, Mert Kula, Barış Alıcı, Dmytro Grechyshkın, Kerem Can Akyüz, Sandro Cesar Cordovıl De Lıma



Goller: 51 Vusal İsganderli, 84 Emeka Friday Eze (Keçiörengücü)



(Fotoğraf: @ankara_kg)



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