Ankara'da zafer Keçiörengücü'nün!

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Keçiörengücü kendi sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. İşte karşılaşmanın detayları...

Haber; Sporx.com
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Ankara'da zafer Keçiörengücü'nün!
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07 Kasım 2021 15:40
Spor Toto 1. Lig 12. hafta mücadelesinde Keçiörengücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Ankara Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Keçiörengücü 51.dakikada Vusal İsganderli ve 84.dakikada Emeka Friday Eze'nin golleriyle 2-0 kazandı. 

Bu sonucun ardından Keçiörengücü ligde puanını 10'a yükseltti. Konuk takım Gençlerbirliği'nin ise 14 puanı bulunuyor. 

Ligin bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Denizslispor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Tuzlaspor ile kozlarını paylaşacak. 

 Stat: Aktepe Stadı

Hakemler:
Abdullah Buğra Taşkınsoy (Orta Hakem), Orkun Aktaş (1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kapluhan (2. Yardımcı Hakem), Mehmet Türkmen(Dördüncü Yardımcı Hakem)

Ankara Keçiörengücü: Muharrem Cinan, Mehmet Tayfun Dingil, Hamza Gür, Taşkın Çalış, Abdulkadir Korkut, Fatih Selimhan Solmaz, Talha Yünkuş, Hüseyin Yılmaz, Emeka Frıday Eze, Berkan Burak Turan

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Aksel Aktaş, Mert Kula, Barış Alıcı, Dmytro Grechyshkın, Kerem Can Akyüz, Sandro Cesar Cordovıl De Lıma

Goller: 51 Vusal İsganderli, 84  Emeka Friday Eze (Keçiörengücü)

(Fotoğraf: @ankara_kg)

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