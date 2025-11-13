13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
20:00
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
20:00
13 Kasım
Norveç-Estonya
20:00
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
22:45
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
22:45
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
22:45
13 Kasım
Moldova-İtalya
22:45
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
22:45
13 Kasım
Nijerya-Gabon
19:00

Anguissa'dan cevap geldi Galatasaray harekete geçti!

Ara transfer dönemine hızlı giren Galatasaray, orta sahaya takviye için gözünü Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Frank Anguissa'ya çevirdi.

calendar 13 Kasım 2025 09:35
Fotoğraf: Imago
Anguissa'dan cevap geldi Galatasaray harekete geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarına hız verdi. Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde öne çıkan isimlerden biri de Napoli'nin tecrübeli orta sahası Frank Anguissa oldu.
 
Sözcü'nün haberine göre, Kamerunlu futbolcu, Napoli'nin kendisine sunduğu 3 yıllık yeni sözleşme teklifini reddetti. Bu gelişme üzerine Galatasaray yönetimi, oyuncunun durumunu yakından takibe aldı.
 
GALATASARAY'A OLUMLU MESAJ
 
Haberde, Anguissa'nın Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaştığı ve menajerinin Napoli'ye kapıları kapattığı belirtildi. Bu gelişme, Sarı-Kırmızılılar'ı transfer yarışında avantajlı konuma getirdi.
 
Teknik direktör Okan Buruk, orta sahada fizik gücü yüksek, top kazanma becerisi ve oyunu iki yönlü oynayabilen bir oyuncu isterken; Anguissa bu profile en uygun isim olarak öne çıkıyor.
 
RESMİ HAMLE YOLDA
 
Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde Napoli ile temasa geçerek resmi teklifi yapması bekleniyor. Oyuncunun İtalyan kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
 
Piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Napoli formasıyla 15 maçta 4 gol ve 2 asist üretti.
 
Galatasaray, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek ve Şampiyonlar Ligi rotasyonunu derinleştirmek için Anguissa transferini bitirmeyi hedefliyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.