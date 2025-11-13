Anguissa'dan cevap geldi Galatasaray harekete geçti!

Galatasaray , ara transfer dönemi çalışmalarına hız verdi. Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde öne çıkan isimlerden biri de Napoli'nin tecrübeli orta sahası Frank Anguissa oldu.

Sözcü'nün haberine göre, Kamerunlu futbolcu, Napoli'nin kendisine sunduğu 3 yıllık yeni sözleşme teklifini reddetti. Bu gelişme üzerine Galatasaray yönetimi, oyuncunun durumunu yakından takibe aldı.

GALATASARAY'A OLUMLU MESAJ

Haberde, Anguissa'nın Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaştığı ve menajerinin Napoli'ye kapıları kapattığı belirtildi. Bu gelişme, Sarı-Kırmızılılar'ı transfer yarışında avantajlı konuma getirdi.

Teknik direktör Okan Buruk, orta sahada fizik gücü yüksek, top kazanma becerisi ve oyunu iki yönlü oynayabilen bir oyuncu isterken; Anguissa bu profile en uygun isim olarak öne çıkıyor.

RESMİ HAMLE YOLDA

Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde Napoli ile temasa geçerek resmi teklifi yapması bekleniyor. Oyuncunun İtalyan kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Napoli formasıyla 15 maçta 4 gol ve 2 asist üretti.

Galatasaray, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek ve Şampiyonlar Ligi rotasyonunu derinleştirmek için Anguissa transferini bitirmeyi hedefliyor.