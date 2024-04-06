Ange Postecoglou: "Biz banka değiliz, futbol takımıyız"

Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, gelecek sezonun transfer planlamasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ange Postecoglou: 'Biz banka değiliz, futbol takımıyız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Nisan 2024 15:41
Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, gelecek sezonun transfer planlamasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Takımın Şampiyonlar Ligi'nde potasında olması hakkında konuşan Postecoglou, "Bir futbolcu, sadece Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Tottenham'a gelecekse, gelmesin. Newcastle geçen yıl UCL'ye katıldı, bunun bu yıl onlara bir faydası oldu mu?" dedi.

Oyunculara yüksek bonservis bedelleri vermeyeceklerini söyleyen Postecoglou, "Biz banka değiliz, futbol kulübüyüz. Finansal kurumlar değiliz. Ben yıl sonundaki bilanço ile ölçülmem." sözlerini sarf etti.

57 puanlı Tottenham, Premier Lig'de 5. sırada yer alıyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery