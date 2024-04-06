Ange Postecoglou: 'Biz banka değiliz, futbol takımıyız'

Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, gelecek sezonun transfer planlamasına dair değerlendirmelerde bulundu.



Takımın Şampiyonlar Ligi'nde potasında olması hakkında konuşan Postecoglou, "Bir futbolcu, sadece Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Tottenham'a gelecekse, gelmesin. Newcastle geçen yıl UCL'ye katıldı, bunun bu yıl onlara bir faydası oldu mu?" dedi.



Oyunculara yüksek bonservis bedelleri vermeyeceklerini söyleyen Postecoglou, "Biz banka değiliz, futbol kulübüyüz. Finansal kurumlar değiliz. Ben yıl sonundaki bilanço ile ölçülmem." sözlerini sarf etti.



57 puanlı Tottenham, Premier Lig'de 5. sırada yer alıyor.





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