Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins, hakkında çıkan takas dedikodularından herhangi bir endişe duymadığını söyledi.



28 yaşındaki oyuncunun profesyonel kariyerinin en vasat altı sezonunu oynaması, Warriors'ın Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green'den oluşan efsanevi çekirdeğinden en iyi verimi almaya çalıştığı dönemde, kendisini takas adaylarından biri haline getirmişti.



Wiggins, son birkaç aydır hakkında çıkan söylentilerle ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Kontrolümde olmayan şeyler hakkında endişelenmiyorum. Burayı çok seviyorum. Taraftarları, organizasyonu, koçlarımı ve takım arkadaşlarımı çok seviyorum."



Wiggins, %43,7 saha içi ve %31,1 üçlük isabeti bulduğu sezonda, kariyerinin en düşüğü olan 12,2 sayı ortalaması yakalıyor.



