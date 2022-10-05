Andrea Pirlo hayal kırıklığı yarattı

Sezon başında sansasyonel bir şekilde Fatih Karagümrük'e 1 yıllık imza atan teknik direktör Andrea Pirlo'nun, 7 haftalık performansı hayal kırıklığına neden oldu. 1 galibiyet-3 beraberlik ve 3 yenilgi alan İtalyan çalıştırıcının takımı, ligde 6 puanla düşme hattının üstünde yer aldı. Son olarak İstanbulspor'a karşı öne geçmesine rağmen 5 dakika içerisinde yediği gollerle rakibe teslim oldu.
Sadece Ankaragücü'nü devirebilen Pirlo'nun ekibi; Beşiktaş, Alanyaspor ve İstanbulspor'a boyun eğdi. Başakşehir, Giresunspor ve Sivaspor ile berabere kaldı. Karagümrük yenik duruma düştüğü 4 maçın hiçbirini galibiyete çeviremezken, sadece 1 beraberlik alabildi. Kariyerinde sadece Juventus'ta teknik adamlık yapan 43 yaşındaki çalıştırıcı, Torino ekibinde ilk 7 karşılaşmada 13 puan toplarken, Karagümrük'te bu performasının gerisinde kaldı.
İTALYANLAR TOPA TUTTU
Andrea Pirlo yönetiminde Karagümrük'ün 7 haftada 6 puan alması ülkesinde de eleştirildi. İtalyan basını, sezon başındaki en büyük hayal kırıklığının 43 yaşındaki teknik adamları olduğu belirtti. Ayrıca Pirlo'nun pozisyonunun risk altında olduğu öne sürüldü.
Sadece Ankaragücü'nü devirebilen Pirlo'nun ekibi; Beşiktaş, Alanyaspor ve İstanbulspor'a boyun eğdi. Başakşehir, Giresunspor ve Sivaspor ile berabere kaldı. Karagümrük yenik duruma düştüğü 4 maçın hiçbirini galibiyete çeviremezken, sadece 1 beraberlik alabildi. Kariyerinde sadece Juventus'ta teknik adamlık yapan 43 yaşındaki çalıştırıcı, Torino ekibinde ilk 7 karşılaşmada 13 puan toplarken, Karagümrük'te bu performasının gerisinde kaldı.
İTALYANLAR TOPA TUTTU
Andrea Pirlo yönetiminde Karagümrük'ün 7 haftada 6 puan alması ülkesinde de eleştirildi. İtalyan basını, sezon başındaki en büyük hayal kırıklığının 43 yaşındaki teknik adamları olduğu belirtti. Ayrıca Pirlo'nun pozisyonunun risk altında olduğu öne sürüldü.
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