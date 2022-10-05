Andrea Pirlo hayal kırıklığı yarattı

Sezon başında sansasyonel bir şekilde Fatih Karagümrük'e 1 yıllık imza atan teknik direktör Andrea Pirlo'nun, 7 haftalık performansı hayal kırıklığına neden oldu. 1 galibiyet-3 beraberlik ve 3 yenilgi alan İtalyan çalıştırıcının takımı, ligde 6 puanla düşme hattının üstünde yer aldı. Son olarak İstanbulspor'a karşı öne geçmesine rağmen 5 dakika içerisinde yediği gollerle rakibe teslim oldu.



Sadece Ankaragücü'nü devirebilen Pirlo'nun ekibi; Beşiktaş, Alanyaspor ve İstanbulspor'a boyun eğdi. Başakşehir, Giresunspor ve Sivaspor ile berabere kaldı. Karagümrük yenik duruma düştüğü 4 maçın hiçbirini galibiyete çeviremezken, sadece 1 beraberlik alabildi. Kariyerinde sadece Juventus'ta teknik adamlık yapan 43 yaşındaki çalıştırıcı, Torino ekibinde ilk 7 karşılaşmada 13 puan toplarken, Karagümrük'te bu performasının gerisinde kaldı.



İTALYANLAR TOPA TUTTU

Andrea Pirlo yönetiminde Karagümrük'ün 7 haftada 6 puan alması ülkesinde de eleştirildi. İtalyan basını, sezon başındaki en büyük hayal kırıklığının 43 yaşındaki teknik adamları olduğu belirtti. Ayrıca Pirlo'nun pozisyonunun risk altında olduğu öne sürüldü.





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