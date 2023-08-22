Al Nassr forması giyen Anderson Talisca için flaş bir iddia gündeme geldi.



SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR



İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan ekibinin, Asya Şampiyonlar Ligi'nde uygulanan yabancı kuralı nedeniyle Brezilyalı futbolcunun sözleşmesini feshedebileceği belirtildi.



Asya Konfederasyonu'nun, Şampiyonlar Ligi'nde Asya dışında doğan sadece beş oyuncunun oynamasına izin verdiği hatırlatıldı. Al Nassr'ın ise bu hakkını; Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Seko Fofana ve Marcelo Brozovic ve Alex Telles ile kullanmasının beklendiği aktarıldı.



SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI



Bu gelişme sonrası Al Nassr'ın bir oyuncusunun sözleşmesinin feshedebileceği ve bu ismin Talisca olabileceği iddia edildi.



2021 yılından bu yana Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



Suudi Arabistan ekibinde 67 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 44 gol attı ve 8 asist yaptı.



