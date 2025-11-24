Anderson Talisca'dan sihirli dokunuş!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki maçta Fenerbahçe, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca Rizespor maçının 56. dakikasında Mert Müldür'ün yerine oyuna dahil oldu.
58. dakikada gelişen atakta Nene'nin yaptığı ortada kafayla topu ağlara yollayan yıldız futbolcu topa ilk dokunuşunda gol sevinci yaşadı.
Maçta kendisinin ikinci takımının da 4. golüne yaklaşan Talisca kaleci Fofana'yı geçemedi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Trendyol Süper Lig'de 13 maça çıkan deneyimli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcunun gelecek hafta oynanacak derbiye 11'de başlaması bekleniyor.
