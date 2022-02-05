Anderson Talisca: "Al-Nassr'ın projesi Beşiktaş'a benzer"

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, Al-Nassr'a transferini siyah - beyazlı kulübün projesine benzetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Anderson Talisca: 'Al-Nassr'ın projesi Beşiktaş'a benzer'
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05 Şubat 2022 14:58
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, takımına geliş nedenini anlattı.

Al-Nassr deneyimini Beşiktaş'a benzeten Talisca, "Al-Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedefleyen, kupalar için oynayan bir takım. Ben zorlukları severim. Buradaki deneyimin Beşiktaş'a benzer olacağını hissettiğim için Al-Nassr'ı seçtim. Kazanmak için oynayan ve kupalar isteyen bir takımdayım." ifadelerini kullandı.

Aboubakar ile iletişimini anlatan Brezilyalı yıldız, "Aboubakar ile kalpten kardeşiz. Belki her zaman beraber değiliz, yakın olamıyoruz ya da kişiliklerimiz farklı ama ikimiz de birbirimizi sevdiğimizi biliyoruz. Gol attığında çok mutlu oluyorum ve aramızda herhangi bir kıskançlık yok." dedi.

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