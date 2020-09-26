Ancelotti'nin Everton'ı dolu dizgin devam ediyor

Premier Lig'in 3. haftasında Crystal Palace ile Everton karşılaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; evertonfc.com
Ancelotti'nin Everton'ı dolu dizgin devam ediyor
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26 Eylül 2020 18:55
Premier Lig'de 3. hafta mücadelesinde Crystal Palace ile Everton, Selhurst Park'ta karşılaştı. Deplasman ekibi maçı 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Everton'ın golleri; 10. dakikada Calvert-Lewin ve 40. dakikada Richarlison'un penaltısından geldi. Palace'nin golü ise, 26. dakikada Kouyate'den geldi.

Premier Lig'ee iyi bir başlangıç yapan Everton, bu sonuçla 3 maç sonunda puanını 9'a çıkardı. Crystal Palace ise 6 puanda kaldı.

Premier Lig'in 4. haftasında Everton, sahasında Brighton'u ağırlayacak. Crystal Palace aynı haftada Chelsea deplasmanına gidecek.

EVERTON PARLAK BAŞLADI

Everton, 1993-94 sezonundan beri ilk kez sezona 3 galibiyetle başladı. Performansıyla parlayan genç yıldız Calvert-Lewin de 3 hafta sonunda gol sayısını 5'e çıkardı.  



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