Ancelotti'nin Everton'ı dolu dizgin devam ediyor

Premier Lig'de 3. hafta mücadelesinde Crystal Palace ile Everton, Selhurst Park'ta karşılaştı. Deplasman ekibi maçı 2-1 kazandı.



Karşılaşmada Everton'ın golleri; 10. dakikada Calvert-Lewin ve 40. dakikada Richarlison'un penaltısından geldi. Palace'nin golü ise, 26. dakikada Kouyate'den geldi.



Premier Lig'ee iyi bir başlangıç yapan Everton, bu sonuçla 3 maç sonunda puanını 9'a çıkardı. Crystal Palace ise 6 puanda kaldı.



Premier Lig'in 4. haftasında Everton, sahasında Brighton'u ağırlayacak. Crystal Palace aynı haftada Chelsea deplasmanına gidecek.



EVERTON PARLAK BAŞLADI



Everton, 1993-94 sezonundan beri ilk kez sezona 3 galibiyetle başladı. Performansıyla parlayan genç yıldız Calvert-Lewin de 3 hafta sonunda gol sayısını 5'e çıkardı.



