Ancelotti'yi sinirlendiren Mbappe sorusu

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Leganes maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.



Kylian Mbappe'nin formu hakkında konuşan Ancelotti, "Kylian Mbappe'nin hücum oyunu üzerinde çalışması gerekmiyor. Zaten en iyi yaptığı şey bu." dedi.



Mbappe'nin 'mental sorunları' hakkında soru sorulması üzerine sinirlenen Ancelotti, "Bu soru nedir, hiç sanmıyorum, o burada mutlu ve memnun. Bu tür spekülasyonlar korkunç!" sözlerini sarf etti.



Daha sonra Mbappe'nin kanat oynamak istediği yönündeki iddialar hakkında konuşan Ancelotti, "Kylian benden hiçbir zaman bir pozisyon istemedi, herkes ilk 11 başlamak ister. O ve Vinicius'un sahada sabit bir pozisyonu yok. Her şey maça bağlı." dedi.