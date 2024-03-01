Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlıktan çıktıktan sonra maçlarda çok az süre almasının, maç içindeki koşullardan kaynaklandığını söyledi.



Ancelotti, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında cumartesi günü deplasmanda Valencia'ya karşı oynayacakları maç öncesindeki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"SABIRLI OLMANIZ GEREKİYOR"



İtalya teknik adam, neredeyse her basın toplantısında olduğu gibi İspanyol basınının bir kez daha Arda Güler ile ilgili yönelttiği, "Az süre almasında sürekli söylediğiniz sabır neye bağlı?" şeklindeki soruya, "Bu daha çok maç içindeki koşullara bağlı. Çünkü onun gibi genç bir oyuncunun kendini ileriye taşıması için kesinlikle oynaması ve kalitesini göstermesi gerektiğine inanıyorum. Ancak bu, takımın ve kulübün futbolcularından çok talepkar olmasıyla biraz çelişiyor. Bu yüzden sabırlı olmamız gerektiğini söylüyorum." cevabını verdi.



"ARDA'NIN ZAMANI GELECEK"



Arda'nın maçlarda daha fazla süre alma isteğini "çok iyi anladığını ve anlayışla karşıladığını" aktaran Ancelotti, "Onun ilerlemesinde sahada süre alması çok önemli. Ama bu bazen takımın, kulübün talepleriyle bazen maçların durumuyla çakışıyor. Ama benim ona olan güvenim çok fazla çünkü çok yetenekli. Elimde fırsat olsa, taraftarımızın onu daha fazla tanıması ve yeteneğini görmesi benim de hoşuma gider. Ama zamanı gelecek." diye konuştu.



Arda Güler, ligde Sevilla ile oynanan maçta ısınmaya çıkmış ve oyuna girmek için hazırlık yapmaya başlamıştı. Real Madrid, bu sırada Luka Modric ile golü bulmuş ve Ancelotti, Arda değişikliğinden vazgeçmişti.



Real Madrid'e transferi sonrası sakatlıkları nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 19 yaşındaki Arda Güler, İspanyol devinin formasını 2024 yılından itibaren giymeye başladı. Genç oyuncu, şu ana kadar Real Madrid forması ile 5 maçta, 92 dakika süre aldı.





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