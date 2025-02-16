Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 3 maçtır forma şansı vermediği Arda Güler için konuştu.

, Fotoğraf; AA
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Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
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16 Şubat 2025 13:49
LaLiga lideri Real Madrid, Osasuna karşısında 2 puan bırakarak şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı.

ARDA GÜLER YİNE SÜRE ALAMADI

Milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı ancak forma şansı bulamadı. Son üç lig maçında süre alamayan genç oyuncu, en son Real Valladolid karşısında 17 dakika sahada kalmıştı.

ISINMA GÖRÜNTÜLERI DİKKAT ÇEKTİ

Teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'i maç sırasında ısınmaya gönderdi. Ancak uzun süre kenarda ısındıktan sonra oyuna alınmayacağını öğrenen futbolcu, kulübeye geri döndü. Bu anlar kameralara yansıdı ve sosyal medyada gündem oldu.

ANCELOTTI'DEN AÇIKLAMA

Osasuna maçında yalnızca bir oyuncu değişikliği yapan Ancelotti, Arda Güler ve Endrick'in neden süre alamadığına dair soruya, "Maçın dinamiklerini değiştirmek istemedim" yanıtını verdi.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Ancelotti'nin oyuncu tercihleri taraftarlar arasında büyük tartışmalara neden oldu. Özellikle Arda Güler ve Endrick'in daha fazla süre alması gerektiği yönünde eleştiriler yükseldi.

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