Anastasios Chatzigiovanis, Eyüpspor'da

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Ankaragücü'nden Anastasios Chatzigiovanis'i renklerine bağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Anastasios Chatzigiovanis, Eyüpspor'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2024 19:12
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, ilk transferini yaptı.

Eyüpspor, son olarak Ankaragücü forması giyen Anastasios Chatzigiovanis'in transferini açıkladı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, MKE Ankaragücü'nden Yunanistan Milli Takım futbolcusu Anastasios Chatzigiovanis ile sözleşme imzaladı. Anastasios Chatzigiovanis'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız açıklamasında, "Anastasios, geçtiğimiz dönemde Ankaragücü'nden tanıyıp, takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Kendisini kadromuza katarak bu sezonki ilk transferimizi gerçekleştirdik. Kendisi de bize Süper Lig'deki ilk yılımızda ciddi katkılar verecektir. Kendisine hoş geldin diyor ve eflatun-sarı formamız altında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Eyüpspor'un yeni transferi Anastasios Chatzigiovanis ise, "Burada olduğum için çok mutluyum. Eyüpspor gibi bir kulübün beni istediğini duyduğum anda hemen gelmek istedim. İlk tercihim burasıydı. Arda Turan gibi bir isimle çalışacağım için de çok mutluyum. Arda Turan'ın beni istemesi beni çok mutlu etti. Umarım tarihimizde ilk kez yer aldığımız Süper Lig'de çok güzel şeyler başarırız" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Ankaragücü'nde 40 maça çıkan Yunan futbolcu, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery