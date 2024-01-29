Anastasios Bakasetas: 'Korkacak bir şeyimiz yok'

Panathinaikos'un Trabzonspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas, PAOK mağlubiyetini değerlendirdi.



Anastasios Bakasetas yaptığı açıklamada, "Gol pozisyonlarını değerlendirebilir ve puan çıkarabilirdik. PAOK'un oyununa engel olamadık, kontratakta fırsat buldular, gol attılar ve maçı kazandılar. Korkacak bir şeyimiz yok. Büyük bir takım olduğunuzda her şeyi yönetmek zorundasınız." dedi.



Tasos ayrıca, "Takımların kötü dönemleri olur. Futbolda hatalar olur. PAOK, bulduğu hataları cezalandırdı. Bir sonraki maça bakacağız. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da maçlar çok çekişmeli geçecek. Son dakikaya kadar mücadele devam edecek. Şampiyonluk için buradayım." ifadelerini kullandı.



