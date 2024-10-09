Anadolu Üniversitesi, deplasmanda mağlup

Hentbol Kadınlar Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Anadolu Üniversitesi, deplasmanda Armada Praxis Yalıkavak'a 37-32 mağlup oldu.
Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da ev sahibi ekip 16-13 üstün tamamladı.
İkinci yarıda farkı açan Armada Praxis Yalıkavak, karşılaşmayı 37-22 kazandı.
Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da ev sahibi ekip 16-13 üstün tamamladı.
İkinci yarıda farkı açan Armada Praxis Yalıkavak, karşılaşmayı 37-22 kazandı.