Anadolu Üniversitesi, deplasmanda mağlup

Hentbol Kadınlar Süper Ligi karşılaşmasında Anadolu Üniversitesi deplasmanda konuk olduğu Armada Praxis Yalıkavak'a 37- 32 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Üniversitesi, deplasmanda mağlup
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09 Ekim 2024 21:46
Hentbol Kadınlar Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Anadolu Üniversitesi, deplasmanda Armada Praxis Yalıkavak'a 37-32 mağlup oldu. 

Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da ev sahibi ekip 16-13 üstün tamamladı.

İkinci yarıda farkı açan Armada Praxis Yalıkavak, karşılaşmayı 37-22 kazandı.

 

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