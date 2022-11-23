Anadolu Efes'ten Milano'da çılgın fark!

Anadolu Efes karşılaşmaya Micic, Beaubois, Elijah, Polonara ve Zizic beşi çıkarken, maçın ilk sayıları Polonara'dan üç sayı çizgisinin gerisinde geldi ve ilk dakikayı 3-0 önde geçti. Üç dakikalık suskunluğun ardından Micic'in isabeti ile skor 5-8'e geldi. Pleiss'tan gelen beş sayı ve Clyburn'ün üçlüğünün ardından Anadolu Efes, yedinci dakikada skorda yeniden üstünlüğü yakaladı: 13-12.



Efes, ilk çeyreğin kalan bölümünde Beaubois ile iki, Micic ile de üç sayı buldu ve mücadelenin ilk 10 dakikası 18-18 eşitlik ile sona erdi.



İkinci periyotta ilk iki dakika içinde skor 18-23'e gelince Ergin Ataman mola aldı. Mola dönüşünde Micic'in isabetinin ardından Anadolu Efes, M'Baye, Beaubois ve Elijah ile 8-0'lık bir seri buldu ve 16:30'da skor dengeye geldi: 28-28. Clyburn ve Pleiss'ın sayılarının ardından maçın ilk yarısı 34-34 eşitlik ile sona erdi.



İkinci yarıya Beaubois, Clyburn ve Micic üçlüsü ile bulduğu 10-0'lık seri ile başlayan Anadolu Efes, 23. dakikada 44-34'lük skoru yakaladı. M'Baye'nin üçlüğü ile 25. dakika 47-34 lacivert beyazlıların üstünlüğü ile geçildi. Clyburn ve Pleiss'ın sayıları ile farkı koruyan temsilcimizde Micic'in pota altı isabeti üçüncü çeyreğin skorunu belirledi: 55-41.



Final periyodunda ilk sayılar Clyburn'ün üçlüğü ile geldi: 58-41. Beaubois'nın faul çizgisindeki tek isabetinin ardından Clyburn bir üç sayılık isabet daha buldu ve 31. dakikada fark 21 sayıya yükseldi: 62-41.



Bu bölümde Pleiss ve M'Baye de skora katkı verirken, 35. dakikada skor 72-45'e geldi. Kalan bölümde Anadolu Efes üstünlüğünü korudu ve Micic, Elijah ve M'Baye'nin sayılarının ardından karşılaşma 29 sayı farkla sona erdi.



Salon: Mediolanum Forum



Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Joseph Bissang (Fransa), Saulius Racys (Litvanya)



EA7 Emporio Armani Milan: Cabarrot 6, Pangos 7, Melli 9, Hall 5, Hines 6, Davies 5, Long 10, Ricci, Voigtmann 3, Alviti



Anadolu Efes: Micic 12, Beaubois 8, Bryant 6, Polonara 4, Zizic, Clyburn 24, Taylor 3, Pleiss 13, M'Baye 10, Dunston, Ömercan İlyasoğlu



1. Periyot: 18-18



Devre: 34-34



3. Periyot: 55-41





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