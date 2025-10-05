05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
0-0
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
2-2
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-0
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-2
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
2-1
05 Ekim
Juventus-AC Milan
0-0
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-2
05 Ekim
AS Monaco-Nice
2-2
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
0-1
05 Ekim
Strasbourg-Angers
5-0
05 Ekim
Lille-PSG
1-1
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
2-1
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
1-1
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
1-1
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
1-2
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-2
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
4-0
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
1-0
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
2-1
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-0
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
5-0
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
1-0
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
0-0
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
4-1
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-1
05 Ekim
Everton-C.Palace
2-1
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
2-0
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-1
05 Ekim
Brentford-M.City
0-1
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
0-0DA

Anadolu Efes'ten Bursaspor Basketbol'a 20 sayı fark!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 93-73 yendi.

calendar 05 Ekim 2025 22:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes'ten Bursaspor Basketbol'a 20 sayı fark!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 93-73 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, yakaladığı seriyle henüz 2. dakikada 11-0 üstünlük kurdu. İyi top paylaşımıyla parkedeki her oyuncudan skor katkısı almaya devam eden Anadolu Efes, iyi oyunu periyot genelinde devam ettirdi ve çeyreği de 24-15 önde bitirdi.

İkinci periyoda Bursaspor savunmada daha dirençli başlayıp hücumda da Crawford, Childress ve Berk Can Akın ile sayılar üretse de bu baskıyı Loyd, Dessert ve Babb'ın set hücumlarından bulduğu sayılarla kıran Anadolu Efes, 15. dakikada farkı çift hanede tutmayı başardı: 23-33. Yeşil-beyazlılar, çeyreğin sonlarında Konontsuk ve Berk Can Akın'ın üç sayılık isabetleriyle farkı kapatmak için çaba gösterse de soyunma odasına Anadolu Efes'in 42-37 üstünlüğüyle gidildi.



İkinci yarıya daha disiplinli görüntüsüyle baskılı başlayan, Childress ve Berk Can Akın ile skor üreten Bursaspor Basketbol, 23. dakikada farkı 2'ye indirdi: 42-44. Anadolu Efes, Cordinier ve Ercan Osmani'nin basketleriyle farkı tekrar açmaya çalışsa da ev sahibi ekip, King'in üst üste bulduğu basketlerle oyunda kalmayı başardı ve 27. dakikada skoru 50-50'de eşitledi. Rakibinin bu dönüşüne çok hızlı tepki veren Anadolu Efes, Ercan Osmani'nin ön plana çıktığı hücumlarla 13-0'lık seri yakaladı ve farkı tekrar çift hanelere (50-63) çıkardı. Konuk ekip, oyundaki kontrolü bu reaksiyonla iyice ele alarak final periyoduna 65-54 skor avantajıyla gitti.

Son periyotta Bursaspor Basketbol'un farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, iyi oyununu sürdürdü ve salondan 93-73 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Can Mavisu, Alper Özgök, Alper Gökçebel

Bursaspor Basketbol: Childress 12, Göksenin Köksal, King 10, Konontsuk 19, Nnoko 6, Berk Can Akın 13, Delaurier 3, Crawford 10, Yesukan Onar, Bora Satır

Anadolu Efes: Babb 9, Cordinier 12, Dessert 13, Ercan Osmani 21, Erkan Yılmaz 3, Beaubois, Şehmus Hazer 3, Loyd 12, Papagiannis 7, Swider 13

1. Periyot: 15-24

Devre: 37-42

3. Periyot: 54-65

  PUAN DURUMU
  FİKSTÜR
  STSL
  1.Lig
  İng
  Alm
  İsp
  İta
  ŞL
  AL
  KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
