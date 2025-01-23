Anadolu Efes'ten ayrıldı, Bayern Münih'e gitti

Anadolu Efes'in yollarını ayırdığı Justus Hollatz, Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes'ten ayrıldı, Bayern Münih'e gitti
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23 Ocak 2025 18:44
THY Euroleague ekiplerinden Anadolu Efes, 23 yaşındaki Alman yıldız Justus Hollatz ile yollarının ayrıldğını açıkladı.

Bir başka Euroleague ekibi Bayern Münih ise, Anadolu Efes ile yollarını ayıran Hollatz ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Justus Hollatz, Anadolu Efes forması ile 2024-25 sezonu başında Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı.

ANADOLU EFES, GEÇEN SEZON KADROSUNA KATMIŞTI

Alman milli takımında da forma giyen oyuncu geçtiğimiz yıl sezon başında Anadolu Efes, Cedevita Olimpija'dam kiralamış sezon sonunda da bonservisini almıştı.

BU SEZON EUROLEAGUE'DE 11 MAÇ

Bu sezon EuroLeague'de 11 maça çıkan 1.95'lik oyun kurucu; 0.7 sayı, 0.7 ribaunt ve 1.0 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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