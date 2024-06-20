Anadolu Efes'te Clyburn ile ayrılık

Gelecek sezon kadro planlamasına devam eden Anadolu Efes'te Will Clyburn ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes'te Clyburn ile ayrılık
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20 Haziran 2024 13:26
Gelecek sezon THY EuroLeague ve ligde yeniden zirve mücadelesi vermek isteyen Anadolu Efes'te yıldız basketbolcu Will Clyburn ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"2022-23 sezonu başında takımımıza katılan Will Clyburn ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Takımımızda iki yıl görev yapan Will Clyburn, Anadolu Efes forması ile bir Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. Will Clyburn'e takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."

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