Anadolu Efes, Real Madrid deplasmanında

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 10 Kasım Perşembe günü deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibi ile karşı karşıya gelecek.



Wizink Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.



Son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes, 2022-2023'te çıktığı 6 maçın 2'sini kazanırken, 4'ünde mağlup oldu.



Real Madrid ise oynadığı 6 maçta üçer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.



- Avrupa'da 774. maç



Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 774. maçını oynayacak.



Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 773 karşılaşmada 440 galibiyet ve 333 yenilgi yaşadı.



Avrupa Ligi'nde ise 526. maçını yapacak Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 525 müsabakanın 283'ünü kazandı, 242'inden mağlubiyetle ayrıldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ