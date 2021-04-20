Anadolu Efes, fark yaptı, seride 1-0 öne geçti!

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 27 sayı farkla 90-63 yenerek seride durumu 1-0 yaptı.



Karşılaşmaya Real Madrid daha iyi başladı. Dış atışlarla etkili olan İspanyol temsilcisi, 8-0'lık seri yakaladı. Kötü başlangıcın ardından mola alan Anadolu Efes, Sertaç Şanlı ve Larkin'in basketleriyle toparlandı. Laprovittola ile sayılar kaydeden konuk ekip, 5. dakikayı 11-7 önde geçti. Savunmada temposunu arttırarak rakibine isabetli üç sayılık basketlerle karşılık veren Anadolu Efes, Simon'un basketiyle 7. dakikada öne geçti: 15-14. Çeyreğin son anlarında üstünlük sık sık el değiştirdi. Pota altını Tavares'e karşı iyi savunan Anadolu Efes, birinci periyodu 20-18 üstün tamamladı.



İkinci çeyreğe Anadolu Efes, oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Ev sahibi takım, 12. dakikayı 29-22 önde bitirdi. Real Madrid, üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle rakibinin farkı açmasını engelledi. Mücadele dengeli bir oyuna sahne olurken kısa oyuncularıyla skor üreten Anadolu Efes, 18. dakikayı 41-39 önde geçti. Lacivert-beyazlılar, soyunma odasına da 44-40 üstün girdi.



İkinci yarıya Simon ve Sertaç Şanlı'nın üçlükleriyle giren Anadolu Efes, maçta ilk kez farkı çift hanelere çıkardı: 50-40. Tempolu geçen çeyrekte iki takım da kolay top kayıpları yaptı. Ev sahibi takım, 26. dakikayı 53-42 önde geçti. Micic ve Sertaç Şanlı'nın bireysel performansları bu çeyrekte ön plana çıkarken Anadolu Efes, 29. dakikada farkı 17 sayıya yükseltti: 62-45. Hızlı hücumlardan sayılar bulan Real Madrid'e boyalı alandan kaydettiği basketlerle yanıt veren ev sahibi takım, son çeyreğe 64-50 önde gitti.



Final periyoduna da Anadolu Efes etkili başladı. Moerman ve Dunston ile skor üreten lacivert-beyazlılar, üst üste yapılan atışlardan isabet bulamayan Real Madrid önünde 33. dakikayı 19 sayı (72-53) farkla üstün geçti. Oyundan düşen rakibi karşısında basketler kaydetmeye devam eden ev sahibi takım, 34. dakikada farkı 24 sayıya yükseltti: 77-53. Farkı biraz daha açan Anadolu Efes, karşılaşmayı 90-63 kazandı.



Toplamda üç galibiyete ulaşacak takımın adını Dörtlü Final'e yazdıracağı serinin ikinci maçı 22 Nisan Perşembe günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.



Öte yandan mücadelenin 34. dakikasında sakatlık yaşayan Vasilije Micic, karşılaşmaya devam edemedi.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Sasa Pukl (Slovenya), Tomasz Trawicki (Polonya)



Anadolu Efes: Micic 7, Beaubois 19, Simon 10, Moerman 7, Sertaç Şanlı 16, Larkin 14, Singleton, Buğrahan Tuncer, Anderson 3, Dunston 11, Pleiss, Erten Gazi 3



Real Madrid: Laprovittola 9, Taylor 3, Vukcevic, Abalde 5, Tavares 10, Causeur 6, Garuba 5, Llull 3, Fernandez 3, Alocen 2, Carroll 4, Thompkins 13



1. Periyot: 20-18



Devre: 44-40



3. Periyot: 64-50



Beş faulle çıkan: 35.08 Beaubois (Anadolu Efes)



