Anadolu Efes, evinde ALBA Berlin'i yıktı!

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 27. haftasında konuk ettiği Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 98-73 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, evinde ALBA Berlin'i yıktı!
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28 Şubat 2025 20:30
Son güncelleme 28 Şubat 2025 22:55
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 27. haftasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i konuk etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi 98-73 kazandı. 

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım organizasyonda 13. galibiyetini aldı. ALBA Berlin ise 23. yenilgisini yaşadı.

İki takımın da ağırlıklı olarak boyalı alandan skor ürettiği ilk periyodu Anadolu Efes 24-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmasını sertleştirerek ALBA Berlin'in kolay sayı bulmasına izin vermeyen Anadolu Efes, dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle 17. dakikada farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 42-29. Kalan bölümde farkı koruyan lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 48-35 üstün gitti.

Üçüncü periyotta biraz toparlanan ALBA Berlin, 27. dakikada farkı 8 sayıya indirdi: 56-48. Nwora'nın kazandırdığı basketlerle farkı yeniden açan Anadolu Efes, son çeyreğe 68-55 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte oyundan düşen Almanya temsilcisi karşısında 27 sayılık fark yakalayan lacivert-beyazlı takım, karşılaşmadan 98-73 galip ayrıldı.

1. periyot: 24-21
Devre: 48-35
3. periyot: 68-55


 

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