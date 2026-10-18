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Anadolu Efes'e PJ Dozier'den kötü haber

Anadolu Efes, Zalgiris maçında belinden sakatlanan PJ Dozier'in yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Ekim 2026 22:06
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Anadolu Efes'e PJ Dozier'den kötü haber
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Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanan Zalgiris maçında sakatlanan PJ Dozier'in sakatlığının yaklaşık 3 hafta süreceğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Zalgiris maçında belinden sakatlık yaşayan ve tedavisine başlanan PJ Dozier'ın, yapılan tetkikler ışığında sahalardan 2-3 hafta uzak kalması beklenmektedir. Geçmiş olsun PJ!" denildi.

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