Anadolu Efes, deplasmanda zorlanmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin altıncı haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Mersin Spor ile karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Salonunda oynanan mücadeleyi konuk ekip Anadolu Efes, 94-76 kazandı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Murat Ciner
Mersin Spor: Olaseni 23, Cobbs 18, Pineiro 13, Emre Tanışan, Cruz 14, Kartal Özmızrak, Berkay Sinirlioğlu, Simmons 3, Kairys 2, Canberk Kuş 3, Tevfik Akdamar
Anadolu Efes: Braynt 6, Thompson 2, Ercan Osmani 6, Oturu 26, Erkan Yılmaz 6, Beaubois 21, Johnson 3, Poirier 4, Doğuş Özdemiroğlu 9, Burak Can Yıldızlı 2, Willis 9, Rıdvan Öncel
1. Periyot: 20-24
Devre: 33-51
3. Periyot: 55-71
Servet Tazegül Salonunda oynanan mücadeleyi konuk ekip Anadolu Efes, 94-76 kazandı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Murat Ciner
Mersin Spor: Olaseni 23, Cobbs 18, Pineiro 13, Emre Tanışan, Cruz 14, Kartal Özmızrak, Berkay Sinirlioğlu, Simmons 3, Kairys 2, Canberk Kuş 3, Tevfik Akdamar
Anadolu Efes: Braynt 6, Thompson 2, Ercan Osmani 6, Oturu 26, Erkan Yılmaz 6, Beaubois 21, Johnson 3, Poirier 4, Doğuş Özdemiroğlu 9, Burak Can Yıldızlı 2, Willis 9, Rıdvan Öncel
1. Periyot: 20-24
Devre: 33-51
3. Periyot: 55-71
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