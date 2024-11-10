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Anadolu Efes, deplasmanda zorlanmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin altıncı haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Mersin Spor'u 94-76 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, deplasmanda zorlanmadı
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10 Kasım 2024 17:37
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin altıncı haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Mersin Spor ile karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Salonunda oynanan mücadeleyi konuk ekip Anadolu Efes, 94-76 kazandı.
Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Murat Ciner

Mersin Spor: Olaseni 23, Cobbs 18, Pineiro 13, Emre Tanışan, Cruz 14, Kartal Özmızrak, Berkay Sinirlioğlu, Simmons 3, Kairys 2, Canberk Kuş 3, Tevfik Akdamar

Anadolu Efes: Braynt 6, Thompson 2, Ercan Osmani 6, Oturu 26, Erkan Yılmaz 6, Beaubois 21, Johnson 3, Poirier 4, Doğuş Özdemiroğlu 9, Burak Can Yıldızlı 2, Willis 9, Rıdvan Öncel

1. Periyot: 20-24

Devre: 33-51

3. Periyot: 55-71

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