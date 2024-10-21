Anadolu Efes, Darüşşafaka'ya şans tanımadı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 95-72 yendi.

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Anadolu Efes, Darüşşafaka'ya şans tanımadı!
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21 Ekim 2024 21:34
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 95-72 mağlup etti.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Polat Parlak, Duhan Köyiçi

Anadolu Efes: Nwora 19, Bryant 12, Thompson 9, Poirier 8, Ercan Osmani 11, Rıdvan Öncel 1, Smits 14, Johnson 10, Doğuş Özdemiroğlu 4, Burak Can Yıldızlı 2, Erkan Yılmaz, Willis 5

Darüşşafaka Lassa: Enes Berkay Taşkıran 6, Moore 13, Tinkle 15, Gach 2, Ege Demir 11, Tarık Sezgün 1, Tolga Kay 2, Appleby 22, Yiğit Onan

1. periyot: 23-19

Devre: 44-42

3. periyot: 72-62

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