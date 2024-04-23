Ampute Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İngiltere'yi yendi

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İngiltere ile oynadığı özel maçta 2-1 galip geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; tbesf.org.tr
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Ampute Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İngiltere'yi yendi
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23 Nisan 2024 12:53
Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İngiltere ile oynadığı özel maçı 2-1 kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında İngiltere ile karşılaştı.

Milli takım, Ömer Güleryüz'ün 17 ve 36. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. İngiltere'nin golünü ise 50. dakikada Heald Martin kaydetti.

Ampute Milli Futbol Takımı, Antalya kampında yarın ve 26 Nisan'da olmak üzere Özbekistan ile iki hazırlık maçı yapacak.

2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, 1-8 Haziran tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek.

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