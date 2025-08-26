Amir Hadziahmetovic'te sadece imza kaldı

HADZIAHMETOVIC ADA YOLUNDA

HULL MENAJERİNİN AMIR SÖZLERİ

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş 'ta takıma katılacak isimlerin yanında ayrılacak oyuncular da şekilleniyor.Siyah-beyazlılar, Amir Hadziahmetovic'in Hull City'e kiralalık transferi konusunda anlaşma sağladı.A Spor'un haberine göre, Championship ekibi şartlarını yeniledi ve Boşnak oyuncunun maaşının tamamını karşılamayı kabul etti.Transferin yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor.Teknik direktör Sergej Jakirovic, oyuncuya olan ilgilerini doğrularken, transferin gerçekleşmesi için çalıştıklarını belirtti.

Başarılı teknik adam, Hadziahmetovic'in tecrübesine dikkat çekerek şunları söyledi:





"Evet, elbette Hadziahmetovic gibi bir profile ihtiyacımız var. O, bu takımı kesinlikle geliştirebilir, altı numara veya sekiz numara olarak. Büyük bir deneyime sahip. Neredeyse 10 yıldır Türkiye'de. Bu da onun kalitesini gösteriyor. Beşiktaş bazı oyuncular transfer etti ve o da oynayabileceği bir kulüp arıyor. Bu transferi tamamlamaya çalışacağız."



PERFORMANSI



Beşiktaş ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan Amir, geçtiğimiz sezonda toplam 36 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik katkıda bulundu.



