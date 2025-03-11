Houston Rockets'ın genç yıldızı Amen Thompson, sol ayak bileği burkulması nedeniyle yaklaşık 10 ila 14 gün sahalardan uzak kalacak.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Thompson sakatlığı, Rockets'ın cumartesi günü New Orleans Pelicans'ı 146-117 mağlup ettiği maçın dördüncü çeyreğinde yaşadı.



Eski ilk beş draft seçimi olan Thompson, bir şut girişimi sırasında dengesiz bir şekilde Pelicans forveti Karlo Matkovic'in ayağına basarak sakatlandı. O ana kadar etkili bir performans sergileyen Thompson, maçı terk etmek zorunda kaldı ve geri dönmedi. Sakatlık yaşandığında, kariyerinin beşinci triple-double'ına yalnızca bir ribaund uzaktaydı.



Yapılan MRI taramalarında ayak bileğinde yapısal bir hasar tespit edilmezken, Thompson'ın şişliği kontrol altına almak için rehabilitasyon sürecine gireceği bildirildi.



22 yaşındaki genç oyuncu, Rockets'taki ikinci sezonunda kariyerinin en iyi istatistiklerini yakalayarak 14.0 sayı, 8.3 ribaund, 3.6 asist ve 1.3 blok ortalamalarıyla oynuyor. Ayrıca saha içi isabet oranı yüzde 53.3 ile dikkat çekiyor.



