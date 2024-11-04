Amed SK'de teknik direktörlüğe Servet Çetin getirildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed SK teknik direktörlük görevine Servet Çetin'in getirildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Amed SK'de teknik direktörlüğe Servet Çetin getirildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2024 22:34
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed SK'nin yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, teknik direktör Servet Çetin ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'nde, kulüp Başkan Yardımcısı Fadıl Oğurlu, Futbol Şube Sorumlusu Şefik Özdil ve Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Dalga'nın katılımıyla düzenlenen imza töreninde teknik direktör Servet Çetin ile resmi sözleşme imzalandığı vurgulanarak, "Amedspor'umuza hoş geldin Servet Çetin! Teknik direktörümüz Servet Çetin'e Amedspor'umuzda başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

 
 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery