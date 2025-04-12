1. Lig'in 34. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfaspor deplasmanına konuk oldu. Amed, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'ndaki maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Amed'e galibiyeti getiren golü 36. dakikada Adama Traore attı.
Bu sonucun ardından Amed, ligde 51 puana yükseldi. Şanlıurfaspor, 37 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Amed, Çorum FK'yi konuk edecek. Şanlıurfaspor, Pendikspor deplasmanına gidecek.
Amed'e galibiyeti getiren golü 36. dakikada Adama Traore attı.
Bu sonucun ardından Amed, ligde 51 puana yükseldi. Şanlıurfaspor, 37 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Amed, Çorum FK'yi konuk edecek. Şanlıurfaspor, Pendikspor deplasmanına gidecek.