Amed, Şanlıurfa'da tek golle kazandı

1. Lig'de Amed, Şanlıurfaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Amed, Şanlıurfa'da tek golle kazandı
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12 Nisan 2025 20:56
1. Lig'in 34. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfaspor deplasmanına konuk oldu. Amed, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'ndaki maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Amed'e galibiyeti getiren golü 36. dakikada Adama Traore attı.

Bu sonucun ardından Amed, ligde 51 puana yükseldi. Şanlıurfaspor, 37 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Amed, Çorum FK'yi konuk edecek. Şanlıurfaspor, Pendikspor deplasmanına gidecek.

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