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Alvaro Morata: "Kişisel problemim"

Alvaro Morata, Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarından ayrılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

calendar 28 Mayıs 2025 13:20
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Alvaro Morata: 'Kişisel problemim'
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Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu kutladığı Yenikapı'da Alvaro Morata yer almadı.

Galatasaray Lisesi'nden hareket eden otobüste takım arkadaşlarıyla birlikte yer alan İspanyol golcü, çocuğunun yaşadığı bir olay üzerine evine döndü.

Olayın ardından Alvaro Morata, bir açıklama yaptı:

"Tüm harika Galatasaray taraftarlarına, 

Bu sezon elde ettiğimiz başarılardan daha fazla gurur duyamam. Beşinci yıldız ve Türkiye Kupası! 

Takım arkadaşlarımla, kulüp personeliyle ve taraftarlarla kutlamaların her anından gerçekten keyif aldım.  Ne yazık ki kişisel bir problemim nedeniyle kutlama bitmeden ayrılmak zorunda kaldım. 

Kulüpteki herkese, personele ve teknik direktör Okan Buruk'a, milli takım ile birlikte UEFA Uluslar Ligi yarı finallerine hazırlanabilmem için ligin bitiminden önce gitmeme izin verdikleri için çok teşekkür ederim. 

Her zaman Cimbom! Yaşa Galatasaray!!"

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