Alvaro Morata, Galatasaray için geldi!

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Alvaro Morata, Galatasaray için geldi!
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02 Şubat 2025 14:39
Son güncelleme 02 Şubat 2025 14:47
Galatasaray'ın görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdiği Alvaro Morata, İstanbul'a geldi.

İspanyol golcü, saat 14.40 sularında İstanbul'a indi. Morata'yı havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.

1.5 YILLIK ANLAŞMA

Sarı-kırmızılılar, Milan ve İspanyol futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. 32 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a maliyeti de belli oldu. Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray, Alvaro Morata'ya sezon sonuna kadar 4 milyon euro ödeyecek. İspanyol futbolcuya gelecek sezon ise 8 milyon euro maaş verilecek.

MILAN'A ÖDENECEK RAKAM

Galatasaray, Milan'a ise toplamda 6 milyon euro'luk bir kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibine bu sezon için 2 milyon euro, gelecek sezon için 4 milyon euro verecek.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezonun başında 13 milyon Euro'ya Milan'a transfer olan 32 yaşındaki İspanyol golcü oyuncu 25 maça çıktı, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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