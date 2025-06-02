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Alvaro Morata'dan transfer açıklaması!

Galatasaray'da forma giyen İspanyol futbolcu Alvaro Morata, İspanya Milli Takım kampında La Sexta televizyonuna açıklamalarda bulundu.

calendar 02 Haziran 2025 19:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Alvaro Morata'dan transfer açıklaması!
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Galatasaray'da forma giyen İspanyol futbolcu Alvaro Morata, gelecekte Getafe'de oynamak istediğini söyledi.

Morata, 2025 UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa'ya karşı oynayacakları maç öncesinde İspanya Milli Takım kampında La Sexta televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"GETAFE'DE OYNAMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

"İspanya'da gelecekteki takımın kim olur?" sorusuna "Getafe" yanıtını veren Morata, "Getafe'de oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama şu an bunu yapma zamanı değil." şeklinde konuştu.

"İSPANYA'YA DÖNMEK HOŞUMA GİDER!"


Sevilla kulübünden teklif aldığı iddialarını, "Doğru değil. En azından benim bilgim yok. Ancak Sevilla elbette ki büyük bir kulüp ve onu dışarıda bırakacak değilim." diyerek yalanlayan Morata, "Galatasaray ile 6 aylık daha sözleşmem var ama sonrasında ne olur bilmiyorum. Elbette İspanya'ya dönmek hoşuma gider." ifadelerini kullandı.


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