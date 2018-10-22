TFF 1. Lig'in 9. haftasında Altınordu ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Bornova Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi Altınordu, 2-0'lık skorla kazandı.
Altınordu, 14. dakikada Alican Özfesli ile öne geçti. 1-0 biten ilk yarının ardından Altınordu'da Alican Özfesli 49 ve 64. dakikalarda gördüğü çift sarı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı.
Serdar Deliktaş, 89. dakikada gol perdesini kapatarak maçın sonucunu belirledi.
Bu sonucun ardından Altınordu puanını 10'a yükseltirken, Eskişehirspor ise 5 puanda kaldı. Altınordu, gelecek hafta Osmanlıspor'a konuk olacak. Eskişehirspor ise sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.
Stat: Bornova
Hakemler: Sinan Dereci, Gökmen Olgaç, Muhammet Yumak
Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu (Dk. 46 Mehmet Enes Sığırcı), Mehmet Murat Uçar, Alican Özfesli, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 46 Muhammed Mert), Sefa Yılmaz (Dk. 73 Kemal Rüzgar), Kerim Alıcı, Serdar Deliktaş, Berkay Samancı, Sinan Osmanoğlu
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Alperen Kocabaş (Dk. 81 Kaan Gül), Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Özcan (Dk. 86 Furgan Polat), Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, İsmail Oykun (Dk. 55 Muhammet Yahya Akbulut), Talha Erdoğan, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm
Goller: Dk. 14 Alican Özfesli, Dk. 88 Serdar Deliktaş (Altınordu)
Kırmızı kart: Dk. 64 Alican Özfesli (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 74 Kerim Alıcı, Dk. 78 Mehmet Enes Sığırcı (Altınordu), Dk. 77 Mehmet Özcan, Dk. 87 Muhammet Yahya Akbulut (Eskişehirspor)
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Altınordu, 14. dakikada Alican Özfesli ile öne geçti. 1-0 biten ilk yarının ardından Altınordu'da Alican Özfesli 49 ve 64. dakikalarda gördüğü çift sarı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı.
Serdar Deliktaş, 89. dakikada gol perdesini kapatarak maçın sonucunu belirledi.
Bu sonucun ardından Altınordu puanını 10'a yükseltirken, Eskişehirspor ise 5 puanda kaldı. Altınordu, gelecek hafta Osmanlıspor'a konuk olacak. Eskişehirspor ise sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.
Stat: Bornova
Hakemler: Sinan Dereci, Gökmen Olgaç, Muhammet Yumak
Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu (Dk. 46 Mehmet Enes Sığırcı), Mehmet Murat Uçar, Alican Özfesli, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 46 Muhammed Mert), Sefa Yılmaz (Dk. 73 Kemal Rüzgar), Kerim Alıcı, Serdar Deliktaş, Berkay Samancı, Sinan Osmanoğlu
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Alperen Kocabaş (Dk. 81 Kaan Gül), Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Özcan (Dk. 86 Furgan Polat), Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, İsmail Oykun (Dk. 55 Muhammet Yahya Akbulut), Talha Erdoğan, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm
Goller: Dk. 14 Alican Özfesli, Dk. 88 Serdar Deliktaş (Altınordu)
Kırmızı kart: Dk. 64 Alican Özfesli (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 74 Kerim Alıcı, Dk. 78 Mehmet Enes Sığırcı (Altınordu), Dk. 77 Mehmet Özcan, Dk. 87 Muhammet Yahya Akbulut (Eskişehirspor)
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