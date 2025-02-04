Altınordu'nun nazar boncuğu: Uğur Çetinkaya

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrede üst üste 3 beraberlik alarak şampiyonluk yarışından kopan Altınordu'da ara transfer döneminde kadroya dahil edilen 5 futbolcudan sadece orta saha oyuncusu Uğur Çetinkaya takıma katkı sağladı.

3'üncü Lig temsilcisi Efeler 09 SFK'dan 3.5 yıllığına transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu 3 maçta da ilk 11'de sahaya çıkıp 221 dakika oyunda kalırken; 1 gol, 1 asistle takıma katkı sağladı. İç sahada 1-1 biten Kepezspor maçında kırmızı-lacivertli formayla ilk golünü atan Uğur, Isparta deplasmanında Hüseyin'e asist yaptı.



Altınordu'nun aldığı diğer 4 oyuncudan gurbetçi kanat forvet Koray Dağ, 3 müsabakada oyuna sonradan girip toplam 82 dakika şans buldu. Gurbetçi sol bek Ali Barak, 2 müsabakada kadroda yer alıp süre bulamadı. Gurbetçi ön libero Alparslan Baran henüz kadroya alınmadı. Geçen hafta Ankara Keçiörengücü'den kiralanan sol bek Görkem Akdere, Isparta'da 90 dakika kulübede bekledi. Altınordu'ya güç katması için alınan yeni transferlerin büyük bölümünün henüz hazır olmadıkları ifade edildi. Öte yandan yönetimin santrfor arayışında olduğu öğrenildi.



