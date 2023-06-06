Altınordu'nun genç yeteneği Rusya yolcusu

Altınordu genç oyuncusu Emircan Gürlük'un, Rusya Premier Lig takımlarından Orenburg'a transfer olduğunu açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'nun genç yeteneği Rusya yolcusu
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06 Haziran 2023 14:55
Altınordu'nun genç yıldızlarından Emircan Gürlük, Rusya Premier Lig ekiplerinden Orenburg'a resmen transfer oldu. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi A Milli Takım'ın değişmez isimlerini yetiştirip Avrupa'nın dev kulüplerine gururla transfer eden Altınordu, yine bir başka yeteneğini futbol piyasasına sundu. Son yıllarda ismi birçok kulüple anılan Emircan Gürlük, Rusya Premier Lig ekiplerinden Orenburg ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

2 YILDA DÖRDÜNCÜ İSİM OLDU

Altınordu'nun altyapı sisteminden yetiştikten sonra A takıma yükselen ve 2020-2021 sezonundan bu yana kırmızı-lacivertli formayı terleten kanat oyuncusu, Burak İnce, Enis Destan ve Yiğit Emre Çeltik'ten sonra son 2 yılda Avrupa arenasına çıkartılan 4'üncü isim oldu.

19 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon çıktığı 30 maçta 4 gol, 2 asistlik katkı verdi.

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