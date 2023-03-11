Altınordu, Keçiörengücü öncesi 3 eksik!

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, 26. haftada yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altınordu, Keçiörengücü öncesi 3 eksik!
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11 Mart 2023 16:16
Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, 26. haftada yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Aktepe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Ankara Keçiörengücü-Altınordu karşılaşmasında hakem İlker Yasin Avcı düdük çalacak.

Ligde son 14 karşılaşmada sadece 1 galibiyeti bulunan Altınordu, 17 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi son 6 dış saha maçını da kaybetti.

Altınordu'da Yusuf Can Esendemir, kaleci Arif Şimşir ile Volkan Fındıklı'nın sakatlıkları bulunuyor. Recep Aydın'ın durumu da kontrollerin ardından belli olacak.

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