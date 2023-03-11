Altınordu, Keçiörengücü öncesi 3 eksik!

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, 26. haftada yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.
Aktepe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Ankara Keçiörengücü-Altınordu karşılaşmasında hakem İlker Yasin Avcı düdük çalacak.
Ligde son 14 karşılaşmada sadece 1 galibiyeti bulunan Altınordu, 17 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi son 6 dış saha maçını da kaybetti.
Altınordu'da Yusuf Can Esendemir, kaleci Arif Şimşir ile Volkan Fındıklı'nın sakatlıkları bulunuyor. Recep Aydın'ın durumu da kontrollerin ardından belli olacak.
Aktepe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Ankara Keçiörengücü-Altınordu karşılaşmasında hakem İlker Yasin Avcı düdük çalacak.
Ligde son 14 karşılaşmada sadece 1 galibiyeti bulunan Altınordu, 17 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi son 6 dış saha maçını da kaybetti.
Altınordu'da Yusuf Can Esendemir, kaleci Arif Şimşir ile Volkan Fındıklı'nın sakatlıkları bulunuyor. Recep Aydın'ın durumu da kontrollerin ardından belli olacak.
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