Altınordu, Hasan Özer ile anlaştı

Gökhan Ünal ile yollarını ayıran Altınordu, Hasan Özer ile anlaşmaya vardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altınordu, Hasan Özer ile anlaştı
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13 Mart 2023 21:32
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, teknik direktör Gökhan Ünal'la yolların ayrılmasının ardından Hasan Özer'le prensip anlaşmasına vardı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, "Başkanımız Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen Hasan Özer ile A Takım teknik direktörlüğü için prensip anlaşmasına vardık. İmza töreni ile ilgili detaylar daha sonra paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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