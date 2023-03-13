Altınordu, Hasan Özer ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, teknik direktör Gökhan Ünal'la yolların ayrılmasının ardından Hasan Özer'le prensip anlaşmasına vardı.



Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, "Başkanımız Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen Hasan Özer ile A Takım teknik direktörlüğü için prensip anlaşmasına vardık. İmza töreni ile ilgili detaylar daha sonra paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.





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