Altınordu, Gençlebirliği'ni konuk edecek

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Altınordu ile Gençlerbirliği pazar İzmir'de karşılaşacak.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Altınordu-Gençlerbirliği maçında hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.
Ligin son iki sırasında yer alan ekiplerden Altınordu 13, Gençlerbirliği ise 7 puana sahip. Ligin ilk devresinde Ankara'daki müsabaka 3-3 eşitlikle tamamlanmıştı.
Altınordu üst üste yaşadığı 8 mağlubiyetin ardından ilk devrenin son maçında Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kalmıştı. İzmir temsilcisi ara transfer döneminde Emirhan Aydoğan, Erdem Gökçe, Selim Ay, Metehan Mimaroğlu ve Ali Özgün'le kadrosunu güçlendirdi.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Altınordu-Gençlerbirliği maçında hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.
Ligin son iki sırasında yer alan ekiplerden Altınordu 13, Gençlerbirliği ise 7 puana sahip. Ligin ilk devresinde Ankara'daki müsabaka 3-3 eşitlikle tamamlanmıştı.
Altınordu üst üste yaşadığı 8 mağlubiyetin ardından ilk devrenin son maçında Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kalmıştı. İzmir temsilcisi ara transfer döneminde Emirhan Aydoğan, Erdem Gökçe, Selim Ay, Metehan Mimaroğlu ve Ali Özgün'le kadrosunu güçlendirdi.
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