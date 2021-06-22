Altınordu'dan Recep Niyaz sürprizi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, dış transferde çalışmalarına hız verdi. Geçen sezon Play-Off Finali'nde Altay'a kaybederek Süper Lig'in kapısından dönen İzmir ekibi, Denizlispor'dan ayrılan yıldız isme kancayı taktı. Kırmızı-lacivertliler, geçen sezon Denizlispor formasıyla Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Recep Niyaz'a talip oldu.



Yeşil-siyahlı kulüple sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Süper Lig'de 28 maçta görev alıp, 5 gol, 2 asistle oynadı. Daha önce Çaykur Rizespor ve Denizlispor'la 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Recep Niyaz'ın Süper Lig kulüplerinden teklif beklediği ancak 1. Lig'e dönmesi halinde aynı hedefteki İzmir temsilcisi Altınordu'ya gelebileceği ifade edildi.



DENİZLİSPOR'DA FUTBOLA BAŞLADI



Futbola Denizlispor'da başlayıp, altyapısına gittiği Fenerbahçe'de profesyonel olan Recep Niyaz, kiralık olarak Bucaspor ve Samsunspor'da top koşturdu.



