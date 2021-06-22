Altınordu'dan Recep Niyaz sürprizi

Altınordu yönetimi, Denizlispor ile Süper Lig'den küme düşen 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna talip oldu. Futbolcunun bonservisi elinde.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Altınordu'dan Recep Niyaz sürprizi
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22 Haziran 2021 13:26
Recep Niyaz
Recep Niyaz
Denizlispor
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, dış transferde çalışmalarına hız verdi. Geçen sezon Play-Off Finali'nde Altay'a kaybederek Süper Lig'in kapısından dönen İzmir ekibi, Denizlispor'dan ayrılan yıldız isme kancayı taktı. Kırmızı-lacivertliler, geçen sezon Denizlispor formasıyla Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Recep Niyaz'a talip oldu.

Yeşil-siyahlı kulüple sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Süper Lig'de 28 maçta görev alıp, 5 gol, 2 asistle oynadı. Daha önce Çaykur Rizespor ve Denizlispor'la 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Recep Niyaz'ın Süper Lig kulüplerinden teklif beklediği ancak 1. Lig'e dönmesi halinde aynı hedefteki İzmir temsilcisi Altınordu'ya gelebileceği ifade edildi.

DENİZLİSPOR'DA FUTBOLA BAŞLADI

Futbola Denizlispor'da başlayıp, altyapısına gittiği Fenerbahçe'de profesyonel olan Recep Niyaz, kiralık olarak Bucaspor ve Samsunspor'da top koşturdu.


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