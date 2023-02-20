Altınordu'dan iyi prova

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada zirve yarışındaki Bodrumspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.



Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan özel müsabakada İzmir ekibinin gollerini 58'inci dakikada Emircan, 72'nci dakikada Kubilay atarken, Bodrumspor'un tek golü 67'nci dakikada Koray'dan geldi.

Teknik direktör Gökhan Ünal, sakatlığı bulunmayan tüm oyuncularına forma şansı verdi. Altınordu'nun yeni transferleri Hüsamettin Yener ve Recep Aydın karşılaşmayı tribünden takip etti. İzmir ekibi cumartesi günü Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda Manisa Futbol Kulübü ile bir hazırlık maçı daha oynayacak. Altınordu ara sonrası ligde deplasmanda Pendikspor'la karşı karşıya gelecek.

Altınordu, genç futbolculardan Mustafa Karaman ile 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Kırmızı-lacivertlilerin 19 takımında forma giyen orta saha oyuncusu için Metin Oktay Yerleşkesi'nde imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreninde genç futbolcunun ailesinin yanı sıra Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) İdari Direktörü Ahmet Furkan Can, ALFA Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu ve ALFA Teknik Direktörü Bülent Kayıtken de hazır bulundu. Galatasaray altyapısından transfer edilen genç futbolcu, hedefinin Avrupa'da futbol oynamak olduğunu söyledi.