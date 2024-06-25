Altınordu'da Yusuf Acer uzattı

TFF 2'nci Lig temsilcisi Altınordu, iç transferde sol bek Yusuf Acer ile 1 yıllık sözleşme yeniledi. Altyapısından yetiştiği İzmir temsilcisine 5 yıl aradan sonra geçen sezon geri dönen tecrübeli savunmacı 1 yıllık kontrat imzalamıştı.



Kırmızı-lacivertli takımda mukavelesi biten 10 oyuncuyla yollar ayrılırken, sadece Yusuf'un kadroda tutulmasına karar verildi. Takımın yaş olarak en deneyimli ismi olan 27 yaşındaki defans oyuncusunun yeni sezonda kaptanlık görevini üstlenmesi bekleniyor. Yusuf Acer, geçen sezon ligde 27 maçta 24 kez ilk 11'de yer alıp, toplam 2 bin 130 dakika oyunda kalarak istikrarlı bir görüntü sergiledi.





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